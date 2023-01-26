اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أكوا باور تتحول للربحية
أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" توصي بتوزيع 8.3% أرباحاً نقدية عن 2022

حصة السهم من التوزيع 0.83 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2022، بإجمالي نحو 606.8 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 731.1 مليون سهم.

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.83 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.3%.

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. سيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟ عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط