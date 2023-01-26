"أكوا باور" توصي بتوزيع 8.3% أرباحاً نقدية عن 2022

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2022، بإجمالي نحو 606.8 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 731.1 مليون سهم.

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.83 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.3%.

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ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. سيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقا.