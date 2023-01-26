"الخريف" تحصل على عقد من "المياه الوطنية" بـ 28.97 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد برنامج تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى وهجر محافظة حفر الباطن ‬مع شركة المياه الوطنية، بقيمة 28.97 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال برنامج تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى وهجر محافظة حفر الباطن وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

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توقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من عام 2023.