اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخزف السعودي
الخزف السعودي
سوق السعودية

"الخزف السعودي" تتوقع بدء إنتاج مصنع البورسلان في الربع الأول من 2024

أكدت عدم حدوث تغيير في التكاليف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت شركة الخزف السعودي، بدء الإنتاج التجريبي والتجاري لمصنع إنتاج بلاط البورسلان الجديد خلال الربع الأول من عام 2024.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أسباب تأخر المشروع تعود إلى بعض الإجراءات النظامية من الجهات الرسمية، وتأثر الجدول الزمني لتوريد بعض الآلات والمعدات لظروف مرتبطة ببعض الموردين الخارجيين.

وأضافت أنه لا يوجد تغير في نطاق عمل المشروع، وعليه لم يحدث أي تغيير في التكاليف.

"أكوا باور" توصي بتوزيع 8.3% أرباحاً نقدية عن 2022 شركات سوق السعودية "أكوا باور" توصي بتوزيع 8.3% أرباحاً نقدية عن 2022

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أثر على نتائج الشركة المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟ عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط