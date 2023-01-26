"الخزف السعودي" تتوقع بدء إنتاج مصنع البورسلان في الربع الأول من 2024

توقعت شركة الخزف السعودي، بدء الإنتاج التجريبي والتجاري لمصنع إنتاج بلاط البورسلان الجديد خلال الربع الأول من عام 2024.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أسباب تأخر المشروع تعود إلى بعض الإجراءات النظامية من الجهات الرسمية، وتأثر الجدول الزمني لتوريد بعض الآلات والمعدات لظروف مرتبطة ببعض الموردين الخارجيين.

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وأضافت أنه لا يوجد تغير في نطاق عمل المشروع، وعليه لم يحدث أي تغيير في التكاليف.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أثر على نتائج الشركة المالية.