اقتصاد بريطانيا
مجموعة بيست واي تشتري 3.45% من سينسبري في بريطانيا
"بيست واي" تصبح سادس أكبر مستثمر في سينسبري
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اشترت مجموعة البيع بالتجزئة (بيست واي) المالكة لسلاسل الأسواق التجارية "كوست كتر" حصة قدرها 3.45% في سلسلة متاجر البقالة في بريطانيا "سينسبري"، واصفة الخطوة بأنها استثمارية.
وارتفعت أسهم سينسبري 4.5%، أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان وتصدرت قائمة الرابحين على مؤشر فايننشال تايمز 100.
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وتصنف بيست واي نفسها سابع أكبر شركة ذات ملكية عائلية في المملكة المتحدة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن بيست واي ستصبح سادس أكبر مستثمر في سينسبري بعد شرائها 3.45%.
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 14.3% في سينسبري ليكون أكبر مستثمر في المجموعة.
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