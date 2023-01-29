ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية 25% إلى 442 مليون دولار

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الأحد أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 25.5% في الربع الرابع من 2022 إلى 134.85 مليون دينار (441.91 مليون دولار) مقارنة مع 107.43 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن ربحه الصافي السنوي بلغ 509.085 مليون دينار في 2022 مقارنة مع 362.249 مليون دينار في 2021 بزيادة 40.5%.

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وأوصى بنك الكويت الوطني بتوزيع 25 فلسا للسهم الواحد كأرباح نقدية و5 أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2022.

كان بنك الكويت الوطني سجل صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2022 بواقع 136.4 مليون دينار كويتي (438.9 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي نسبته 45%.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 46.9% خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى 374.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 254.8 مليون دينار كويتي (819.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من 2021.