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شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

تابعة لـ"تهامة للإعلان" توقع عقداً مع جهة حكومية بـ 5.87 مليون ريال

لإنتاج أفلام وثائقية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة" عن قيام شركتها التابعة (شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع) بتوقيع عقد مع جهة حكومية، بقيمة 5.87 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد يتضمن إنتاج أفلام وثائقية، وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ محضر بدء المشروع.

وأضافت أن الأثر المالي سيظهر خلال الفترات المالية القادمة وحسب تنفيذ الأعمال.

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وكانت الشركة أعلنت اتفاق الشركاء على تمديد مدة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة، فيما يخص الاتفاقية الموقعة مع مجموعة "دبليو بي بي" لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية لتصبح قبل 30 يونيو 2023.

وأوضحت أنه سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ عند الانتهاء.

وأضافت الشركة: "أنه لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حالياً.. وسنقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن".

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