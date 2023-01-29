خسائر "أميانتيت" تتراجع 94.5% إلى 8.8 مليون ريال في 2022

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" تراجع خسائرها بنسبة 94.55% في 2022، إلى نحو 8.78 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 171.32 مليون ريال في 2021.

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الخسائر في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% عن إيرادات العام 2021م وذلك بسبب زيادة في حجم الطلبات الجديدة.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى تسجيل أرباح محاسبية نتيجة عكس مخصص هبوط في قيمة الأصول الثابتة لإحدى الوحدات المدرة للنقد بقيمة 37 مليون ريال بالصافي بعد احتساب اهلاكها بأثر رجعي في العام الحالي 2022م، وتسجيل أرباح محاسبية نتيجة عكس بعض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة في العام 2022م بقيمة 13 مليون ريال، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في أرباح استثمارية للشركة بقيمة 23 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي 34.559 مليون ريال تعادل ما نسبته 34.9% من رأس المال للمجموعة.