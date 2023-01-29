رويترز: "جي بي مورغان" يتطلع لتمويل الدوري الإيطالي بمليار يورو

يعتزم بنك JPMorgan Chase تمويل الدوري الإيطالي من الدرجة الأولى بمبلغ يتراوح ما بين 700 مليون و مليار يورو، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وأكدت المصادر، أن هناك اهتماما مبدئيا من قِبل "جي بي مورغان" بدعم تطوير الأعمال الإعلامية للدوري الإيطالي.

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علما أن "جي بي مورغان" يتنافس مع العديد من صناديق الاستثمار التي ترغب في الشراكة مع الدوري الإيطالي، إذ تستعد رابطة Serie A لعقد مزايدة لبيع تراخيص البث المحلية والدولية الخاصة بها لمواسم ما بعد عام 2024.

أيضا ذكرت المصادر، أن شركة Apollo Global Management تقدمت أيضا بعرض لتمويل الدوري، دون تقديم مزيد من التفاصيل.