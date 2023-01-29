سوق السعودية
صندوق "الخبير للدخل" يوزع أرباحاً بنسبة 2.8% عن النصف الثاني من 2022
تبلغ حصة الوحدة من التوزيع 0.28 ريال
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أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول عن الفترة من 01 يوليو 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م بنسبة 2.8%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 13.24 مليون ريال، موزعة على عدد 47.28 مليون وحدة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة.
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وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
وتذكر الشركة مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية، التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
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