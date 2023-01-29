صندوق "الخبير للدخل" يوزع أرباحاً بنسبة 2.8% عن النصف الثاني من 2022

أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول عن الفترة من 01 يوليو 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م بنسبة 2.8%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 13.24 مليون ريال، موزعة على عدد 47.28 مليون وحدة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة.

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وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

وتذكر الشركة مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية، التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.