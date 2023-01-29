"أنابيب الشرق" تتحول للربحية في الربع الثالث وتحقق 47.52 مليون ريال

تحولت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" للربحية في الربع الثالث من العام المالي للشركة والمنتهي في 31 ديسمبر 2022، لتحقق صافي أرباح 47.52 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر 18.84 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية السابقة.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب أرباح الربع الثالث على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حجم ومتوسط سعر البيع، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات وإجمالي الربح

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كما يرجع إلى انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية للشركة، وتراجع مخصص الذمم المدينة للعملاء نتيجة التحصيل الجيد للمبالغ المستحقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أنابيب الشرق" بنسبة 415.17% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقارنة بصافي ربح نحو 9.22 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

وأظهرت النتائج، تحولت الشركة للربحية بعد الزكاة والضريبة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري للشركة (المنتهية في 31 ديسمبر 2022) إلى 62.98 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 17.56 مليون ريال في الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.