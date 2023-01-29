سوق السعودية
"المجموعة السعودية" تعلن عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها
بسبب مشكلة تقنية
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أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها وهو الشركة السعودية للبوليمرات.
وقالت "المجموعة السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثلين.
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وأضافت أن إدارة العمليات تعمل على إصلاحها وإعادة التشغيل التدريجي لجميع الوحدات، وبشكل يحافظ على سلامة الموظفين والمعدات.
وأوضحت "المجموعة السعودية" أن التقديرات الحالية تشير الى بداية تشغيل الوحدات مرة أخرى يوم الجمعة المقبل.
وأشارت إلى الأثر المالي لهذا التوقف لا يمكن قياسه خلال فترة التوقف بسبب تذبذب الأسعار، وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م.
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