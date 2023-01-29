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بنوك الكويت

تراجع الأرباح الفصلية لبنك بوبيان 45% إلى 9.2 مليون دينار

البنك سجل أرباحا سنوية بقيمة 58 مليون دينار بنهاية 2022

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح بنك بوبيان الكويتي في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 45%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، لتصل إلى 9.2 مليون دينار.

وجاءت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 16 مليون دينار.

وسجل البنك أرباحاً سنوية بقيمة 58 مليون دينار بنهاية 2022، بزيادة قدرها 19% عن عام 2021.

بنك بوبيان ومجموعة زين الكويتيين يشكلان تحالفا لتأسيس بنك رقمي اقتصاد بنوك الكويت بنك بوبيان ومجموعة زين الكويتيين يشكلان تحالفا لتأسيس بنك رقمي

وأوضح بنك بوبيان أن نمو الأرباح يعود إلى الزيادة في صافي إيرادات التمويل وصافي ربح تحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى الانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% بالإضافة إلى أسهم منحة مجانية بواقع 6% عن عام 2022.

يذكر أن بنك بويبان مملوك بنسبة 60% لبنك الكويت الوطني.

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