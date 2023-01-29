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سوق السعودية

استقالة "ماجد النفيعي" الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا"

سريان الاستقالة يبدأ اعتباراَ من 1 فبراير 2023م

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة سيرا القابضة عن قبول مجلس إدارتها لاستقالة ماجد بن عائض النفيعي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سريان الاستقالة يبدأ اعتباراَ من تاريخ 2023/02/01 م الموافق 1444/07/10هـ، ويعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن تقديره لـ "ماجد بن عائض النفيعي" على جهوده خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة.

كما ستعلن الشركة عن أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.

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