"سينومي ريتيل" تحدد 26 علامة تجارية غير استراتيجية كجزء من برنامج البيع

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل"، عن عزمها استكمال عدد من الصفقات الاستراتيجية التي تدعم التزامها بترسيخ حضورها كشركة رائدة للبيع بالتجزئة في المملكة وتدعم مسيرة نموها وتحولها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه التزاماً بهدف "سينومي ريتيل" الرامي إلى تحقيق ريادة القطاعات التي تنشط ضمنها، والتركيز على العلامات التي تتبوأ المركز الأول أو الثاني، فإنها حددت 26 علامة تجارية غير استراتيجية كجزء من برنامج البيع الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، وقد تم تعيين استشاري لإدارة برنامج البيع.

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وأضافت أن هذا البرنامج يدعم تطور محفظة العلامات التجارية ويدعم التركيز المستمر على استقطاب العلامات التجارية المفضلة بهدف تلبية احتياجات المستهلكين ودعم نمو تجارة التجزئة في جميع أنحاء المملكة.

وتابعت "سينومي ريتيل": "من المتوقع تحقيق العلامات التجارية المخصصة للبيع تأثيراً على إيرادات الشركة بنحو 288 مليون ريال بالإضافة إلى التأثير إيجابا على الربحية بنحو 25 مليون ريال تستحق تواليا مع استكمال برنامج البيع".

كما عززت الشركة تركيزها على قطاع الأغذية والمشروبات من خلال بيع سلسلة مطاعم أزال ومطاعم شاورما المهلهل غير الاستراتيجية، بقيمة 25 ملايين ريال.

وأوضحت "سينومي ريتيل"، أنه توازياً مع ذلك تم تعزيز نمو سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "صب واي" من خلال استكمال عمليات الاستحواذ على 30 مطعماً للعلامة في جميع أنحاء المملكة، لتضيف بذلك المتاجر التي تديرها بشكل مباشر إلى مجموعة متاجرها المدارة من خلال الامتياز التجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم تعزيز هذا النمو الاستراتيجي في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال 17 موقعًا إضافيًا لعلامة "صب واي" سيتم افتتاحها بالإضافة إلى 15 افتتاحًا لـ"سينابون" في عام 2023.