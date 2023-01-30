أرامكو
أرامكو السعودية تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار في المجال الرقمي
تطلق أرامكو ديجيتال لتحفيز الاقتصاد الرقمي في المملكة
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق شركة "أرامكو ديجيتال" لدفع الابتكار الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة عبر الشراكات والمشاريع لتعزيز مكانة أرامكو في قطاع الطاقة بحسب رئيس الشركة أمين الناصر.
وذكر الناصر أن أرامكو تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في المجال الرقمي، واصفا ذلك بأنه أكبر استثمارات الشركة في هذا المجال حتى الآن.
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وأشار الناصر إلى أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمته تريليون دولار لأول مرة.
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