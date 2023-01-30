أرباح مصرف الراجحي ترتفع 16% إلى 17.1 مليار ريال في 2022

أظهرت النتائج المالية السنوية لمصرف الراجحي، ارتفاع الأرباح بنهاية العام 2022، بنسبة 16.3% إلى أكثر من 17.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، حيث حقق المصرف أرباحا قدرها 14.74 مليار ريال.

وأوضح المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، يعود إلى زيادة صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12%، مبينا أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.

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وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، إضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2.345 مليار ريال الى 2.001 مليار ريال بنسبة 14.66%.

وقال المصرف إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة، بلغت 10225 مليون ريال، مقابل 67282 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 2021.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 16640 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 15191 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

ويتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 4,000 مليون سهم، بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 2,500 مليون سهم، بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم).