الأرباح الصافية لـ "المباني الكويتية" ترتفع 7% في الربع الأخير من 2022

أعلنت شركة المباني الكويتية اليوم الاثنين، أن ربحها الصافي ارتفع بنسبة 7.3% في الربع الأخير من 2022، ليصل إلى 15.83 مليون دينار (51.91 مليون دولار) بالمقارنة مع 14.75 مليون دينار قبل عام.

قالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن ربحها السنوي ارتفع إلى 61.1 مليون دينار في 2022، مقارنة مع 55.4 مليون دينار في السنة التي قبلها أي بزيادة بواقع 10.2%.

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وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 14 فلسا كأرباح نقدية للسهم الواحد، وستة أسهم لكل مئة سهم كأرباح للمساهمين عن سنة 2022.