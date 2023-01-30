الأرباح الفصلية لمصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 55% إلى 1.13 مليار درهم

أظهرت بيانات "مصرف أبوظبي الإسلامي"، ارتفاع أرباحه الصافية في الربع الرابع من العام الحالي بنسبة 55.2% إلى 1.13 مليار درهم، مقابل 727.7 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح المصرف في بيان لبورصة أبوظبي، اليوم الاثنين، أن صافي أرباحه زادت بنسبة 55% في 2022، إلى 3.62 مليار درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم في العام السابق.

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وحسب البيان، يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 31% لتصل إلى 7.726 مليار درهم مقابل 5.889 مليار درهم خلال عام 2021 ، بالإضافة إلى تراجع مخصص انخفاض القيمة بنسبة 19% ليصل إلى 7.68 مليار درهم، مقابل 954.4 مليون درهم خلال العام 2021.

وأوضح البيان أن ودائع المتعاملين شهدت نموا 26% خلال 2022 لتصل إلى 138 مليار درهم، بعدما بلغت 110 مليارات درهم عام 2021.

وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح قدرها 49 فلسا للسهم الواحد، ما يعادل نحو 1.78 مليار درهم، ارتفاعا من 31 فلسا للسهم في 2021.