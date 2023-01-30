الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مورغان ستانلي يترك منصبه

قال بنك مورغان ستانلي في مذكرة داخلية، إن الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سامي كاييلو سيتنحى عن منصبه لكنه سيبقى في المؤسسة بصفته مستشارا كبيرا.

وأضافت المذكرة الداخلية التي جرى تداولها يوم الجمعة، أن الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في السعودية عبد العزيز العجاجي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتريك ديليفانيس سيخلفان كاييلو كرئيسين مشاركين إقليميين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وقال البنك الأميركي إن العجاجي وديليفانيس سيحتفظان بمنصبيهما الحاليين، بالإضافة إلى تولي مسؤولياتهما الإضافية.

وكانت بلومبرغ أول من أورد نبأ التغييرات الإدارية الإقليمية في البنك. وامتنع بنك مورغان ستانلي عن التعليق عندما اتصلت به رويترز، اليوم الاثنين.

وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز إلى أن غوكان أونال سيصبح نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الأميركي بالإضافة إلى مسؤولياته القيادية الحالية في أعمال إدارة الاستثمار في مورغان ستانلي.