شركة "العلا للتطوير" المملوكة لـ"PIF" تطلق عملياتها التشغيلية

أطلقت شركة العلا للتطوير، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا، وذلك من خلال التطوير العقاري وإدارة الأصول وفق استراتيجية استثمارية طويلة المدى.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن تطوير العلا سيخلق فرص عمل، وفرصا للشركات والمجتمعات المحلية مع الحفاظ على واحد من أكبر وأقدم المواقع الثقافية في العالم.

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وأضافت أن استراتيجية الشركة تتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، التي تسهم في خلق أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة تماشياً مع رؤية 2030.

وستركز شركة العلا للتطوير على المساهمة في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية، وستدعم تطوير وتشغيل محفظة عالمية من البنى التحتية من أصول الضيافة والأصول السكنية والتجزئة والتجارية والصناعية.

وتشمل المشاريع المخطط لها أكثر من 7500 وحدة فندقية، و5000 وحدة سكنية، وتجمّع للموظفين يضم أكثر من 1000 وحدة، ووحدات صناعية، وبنية تحتية مساندة، وغيرها.

وتماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، ستعمل شركة العلا للتطوير مع خبراء محليين ودوليين في الهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم، والحفاظ على التراث، وذلك من أجل إحداث تحوّل مستدام في العلا.