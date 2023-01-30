عمومية "صناعة الورق" توافق على شراء مليون سهم من أسهمها

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مشيرة إلى موافقة الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة على شراء عدد من أسهمها وبحد أقصى مليون سهم، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن التوصية جاءت كون القيمة السوقية لأسهم الشركة أقل من قيمتها العادلة.

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وأوضحت أنه سيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية باستخدام أرصدتها النقدية والتسهيلات الائتمانية.

وأضافت الشركة أن موافقة الجمعية العامة أمس الأحد، تضمنت تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأفادت بأنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وفقا للضوابط التنظيمية للشركات المساهمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأكدت الشركة أنها ستتبع الإجراءات والضوابط النظامية اللازمة بحسب المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.