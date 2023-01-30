"التأمين العربية" تحصل على موافقة المركزي السعودي النهائية على منتج لها

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج لها والمقدم لفئة الأفراد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المنتج الحاصل على الموافقة هو منتج التأمين الشامل للمركبات – أفراد.

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ومنتصف يناير الحالي، أعلن البنك المركزي السعودي، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات "الوثيقة" المعمول بها حالياً.

وقال البنك المركزي، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الجهود المستمرة لتطوير قطاع التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وبيّن البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع.