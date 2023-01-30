"العالمية القابضة" الإماراتية تستثمر 381 مليون دولار في طرح "مجموعة أداني"

أعلنت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، اليوم الاثنين، أنها ستستثمر 1.4 مليار درهم (381.17 مليون دولار) في الطرح العام الإضافي لأسهم أداني إنتربرايزس.

وتتكبد الشركة الهندية العملاقة، المملوكة لأغنى رجل في آسيا غوتام أداني، خسائر أفقدت أسهم المجموعة عشرات المليارات من الدولارات من قيمها السوقية إثر إخفاقها في تهدئة مخاوف المستثمرين بعد انتقادات لعمليات بيع على المكشوف.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب، "اهتمامنا بمجموعة أداني يأتي من منطلق ثقتنا وإيماننا بأساسيات شركة أداني إنتربرايزس، حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل وقيمة مضافة لمساهمينا".

واستثمرت "العالمية القابضة" ملياري دولار في شركات مجموعة أداني العام الماضي، بما في ذلك "أداني إنتربرايزس".