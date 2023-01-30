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الياه سات
الياه سات
بورصة أبوظبي

"الياه سات" توقع اتفاقية بـ 15 مليون دولار لتعزيز الخدمات الرقمية في السودان

الشراكة الجديدة ستساهم في تعزيز مكانة شركة "كنار للاتصالات المحدودة" بين شركائها من مزودي الخدمة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "ياه كليك" لحلول البيانات، التابعة لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "كنار للاتصالات المحدودة" في السودان بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم) لمدة 6 سنوات بهدف توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء إفريقيا.

وأوضحت "الياه سات" في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الاثنين، أن الشراكة الجديدة ستساهم في تعزيز مكانة شركة "كنار للاتصالات المحدودة" بين شركائها من مزودي الخدمة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء السودان.

وذكرت أن هذه الصفقة تعد إضافة كبيرة لإيرادات المجموعة التي بلغت 2.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022 ووصلت إلى 5.1 أضعاف الإيرادات السنوية للمجموعة عام 2021.

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وبموجب الاتفاقية حصلت شركة "كنار" على سعة كبيرة من أقمار "ياه كليك الصناعية"، وذلك بهدف توفير خدمات الإنترنت الفضائي السريع للمستهلكين والشركات في السودان.

وتسعى شركة "كنار" من خلال هذه الاتفاقية إلى تحسين خدمات الاتصال لدعم سلسلة من البرامج الحكومية الإلكترونية وتنشيط القطاعين المصرفي والخاص في السودان، بالإضافة إلى توفير خدمات إنترنت منخفضة التكلفة.

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