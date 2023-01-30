"رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%

أعلنت شركة "رينو" Renault الفرنسية لصناعة السيارات أنها ستخفض حصتها في "نيسان" Nissan من 43% إلى 15%، وهو نفس حجم حصة "نيسان" في نظيرتها الفرنسية "رينو".

يأتي ذلك كجزء من اتفاق واسع لإعادة تشكيل العلاقات بين الشركتين.

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واتفق الجانبان على خفض حصة "رينو" عبر وضع أسهم لدى صندوق أو trust في فرنسا، ليتم بيعها على مراحل.