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"رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%

يأتي ذلك كجزء من اتفاق واسع لإعادة تشكيل العلاقات بين الشركتين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "رينو" Renault الفرنسية لصناعة السيارات أنها ستخفض حصتها في "نيسان" Nissan من 43% إلى 15%، وهو نفس حجم حصة "نيسان" في نظيرتها الفرنسية "رينو".

يأتي ذلك كجزء من اتفاق واسع لإعادة تشكيل العلاقات بين الشركتين.

واتفق الجانبان على خفض حصة "رينو" عبر وضع أسهم لدى صندوق أو trust في فرنسا، ليتم بيعها على مراحل.

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