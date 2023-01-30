شركات
"فيليبس" الهولندية تتجه للتخلي عن 6 آلاف موظف إضافي
ليصبح المجموع 10 آلاف موظف أو 13% من القوة العاملة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قررت شركة فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية التخلي عن 6 آلاف موظف إضافيين، ليصبح المجموع 10 آلاف موظف أو 13% من القوة العاملة، بعد أن أعلنت في أكتوبر الماضي خططها للتخلي عن 5% من موظفيها.
وذكرت الشركة أنها ستتخلى عن 3 آلاف موظف هذا العام بجانب 3 آلاف آخرين حتى العام 2025.
مادة اعلانية
وعانت الشركة من خسائر كبيرة بعد أن قامت باستدعاء ملايين الأجهزة للتنفس الصناعي التي تقوم بإنتاجها ما أدى إلى خسارة سهم الشركة 70% من قيمته.
اقرأ أيضاً
-
اليابان تواصل مراقبة وضع "كوفيد" في الصين بعد استئناف إصدار التأشيراتالسفارة الصينية في اليابان استأنفت إصدار التأشيرات للمواطنين اليابانيين سياحة وسفر
-
"التأمين العربية" تحصل على موافقة المركزي السعودي النهائية على منتج لهاالمنتج الحاصل على الموافقة هو منتج التأمين الشامل للمركبات – أفراد شركات
-
وزير الصناعة اليمني: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لـ3 أشهرأكد أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية