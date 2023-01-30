"فيليبس" الهولندية تتجه للتخلي عن 6 آلاف موظف إضافي

قررت شركة فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية التخلي عن 6 آلاف موظف إضافيين، ليصبح المجموع 10 آلاف موظف أو 13% من القوة العاملة، بعد أن أعلنت في أكتوبر الماضي خططها للتخلي عن 5% من موظفيها.

وذكرت الشركة أنها ستتخلى عن 3 آلاف موظف هذا العام بجانب 3 آلاف آخرين حتى العام 2025.

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وعانت الشركة من خسائر كبيرة بعد أن قامت باستدعاء ملايين الأجهزة للتنفس الصناعي التي تقوم بإنتاجها ما أدى إلى خسارة سهم الشركة 70% من قيمته.