أرباح "جرير للتسويق" ترتفع 1.9% إلى 267.6 مليون ريال في الربع الرابع

ارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2022، إلى 267.6 مليون ريال، مقابل نحو 262.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية التقديرية للشركة تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 2.23% في 2022، إلى نحو 969.8 مليون ريال، مقابل 991.9 مليون ريال في 2021.

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وعزت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، تراجع الأرباح السنوية إلى انخفاض الإيرادات الأخرى والتي تضمنت العام 2021 ربحا رأسماليا قدره 38 مليون ريال من بيع قطعة أرض وتعويض تأمين قدره 11 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتسويق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.

وأضافت أن ذلك على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 3.3% كنتيجة لارتفاع مبيعات معظم الأقسام لا سيما أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية وعلى الرغم من زيادة إجمالي الربح بنسبة 4.7% كنتيجة لزيادة المبيعات والتغير الإيجابي للمزيج البيعي.

وأشارت إلى أن الفرق بين الدخل الشامل وصافي الربح للعام 2022، يتضمن خسائر فروق عملة بمبلغ 29 مليون ريال والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022. كما يتضمن مبلغ 15.7 مليون ريال أرباح إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة.

وذكرت أنها ردت في الربع الأخير من العام 2022 مخصص للزكاة بمبلغ 17 مليون ريال بعد صدور القرار الاستئنافي لصالح الشركة في معظم البنود التي كانت محل خلاف مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات 2011م إلى 2015م لا سيما السماح بخصم توزيعات أرباح الأسهم التي تزيد عن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة. وقد تسلمت الشركة الربوط الزكوية المعدلة عن هذه السنوات طبقاً للقرار الاستئنافي.