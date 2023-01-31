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ارتفاع أرباح بنك "UBS" بنسبة 23% إلى 1.7 مليار دولار في الربع الرابع
تجاوزت الأرباح الفصلية توقعات المحللين البالغة 1.3 مليار دولار
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قفزت أرباح بنك "UBS" السويسري، في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 23%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الأسبق، لتصل إلى 1.7 مليار دولار.
وتجاوزت الأرباح الفصلية توقعات المحللين البالغة 1.3 مليار دولار، بدعم من زيادة دخل الفوائد بنسبة 35% في وحدة إدارة الثروات.
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وسجلت الأرباح السنوية للبنك 7.6 مليار دولار في 2022، بزيادة قدرها 2%.
ويخطط "UBS" لإعادة شراء أسهم بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار هذا العام.
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