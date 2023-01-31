الأرباح الفصلية لبنك "أبوظبي التجاري" ترتفع 23% إلى 1.7 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري بـ23% إلى 1.78 مليار درهم، بما يتوافق مع توقعات المحللين.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بـ30% لتلامس 3 مليارات درهم وتراجع المخصصات الفصلية 78% لتصل إلى 1.2 مليار درهم.

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وعلى مدار العام ارتفعت الأرباح بـ23% إلى 6.4 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 18 فلسا لكل سهم وأسهم منحة بواقع سهم لكل 19 سهما.

على جانب آخر، اشترى صندوق التحوط الأميركي "DAVIDSON KEMPNER" محفظة ديون رديئة قيمتها 4 مليارات درهم من بنك أبوظبي التجاري.

وتتكون المحفظة بحسب وكالة "بلومبرغ" من 44 قرضاً لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مقرها الإمارات.

ولم يكشف صندوق التحوط عن السعر الذي اشترى به الديون المتعثرة علما أن مجموعة NMC الصحية المفلسة هي أكبر مديني أبوظبي التجاري بأكثر من 3.6 مليار درهم.