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البنك السعودي للاستثمار
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البنك السعودي للاستثمار يبدأ طرح الإصدار الثاني من الصكوك

من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي للاستثمار عن بدء الطرح للإصدار الثاني من برنامج الصكوك من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناء على ظروف السوق.

ويبدأ الطرح اليوم الموافق 31 يناير 2023 وينتهي يوم 5 فبراير 2023.

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ويستهدف الطرح المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وعين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

ويكون الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، والقيمة الاسمية للصك مليون ريال، ويحدد سعر الصك وعائده حسب ظروف السوق.

وتكون الصكوك مستمرة، ووفقاً لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. لكن يجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

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