إیقاف وحدة تكسیر اللقیم بـ"صدارة للكیمیائیات" للصيانة

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسیة عن عزمھا القیام بإیقاف مجدول لوحدة تكسیر اللقیم لشركتھا الأم "صدارة للكیمیائیات" وذلك لإجراء أعمال الصیانة الروتینیة والوقائیة اللازمة، حسب المعاییر الصناعیة والفنیة وذلك لمدة 45 یوما ابتداء من مطلع فبرایر 2023.

وقالت "صدارة للكيميائيات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن ھذه الصیانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادیة وتحقیق الخطط التشغیلیة المستقبلیة لمصانع الشركة، بالإضافة إلى تحسین كفاءتھا التشغیلیة والإنتاجیة.

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وأوضحت أن الأثر المالي المترتب على الإیقاف لا یمكن تقدیره بدقة في الوقت الحالي، وسوف یظھر على نتائج الربع الأول من العام 2023م.

وأشارت إلى أنه لتحقیق التزامات الشركة تجاه عملائھا فقد تم أخذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لتفادي أي تأثیر من ھذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.