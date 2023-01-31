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سڤن تستحوذ على أعمال AMC Cinemas
شعار شركتي "سڤن" وAMC Cinemas" "
صندوق الاستثمارات

"سڤن" تستحوذ على أعمال " AMC Cinemas" الأميركية في السعودية

الاتفاقية تشمل الاحتفاظ بالعلامة التجارية

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، عن مرحلة جديدة من النمو تشمل إعادة هيكلة شراكتها مع AMC Entertainment Holdings (AMC)، الشركة التي تمتلك أكبر عدد من دور السينما في العالم وتتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، والبدء بتطوير وتشغيل كافة صالات السينما التي تحمل علامة AMC Cinemas التجارية في المملكة، وفق بيان للشركة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستستحوذ "سڤن"، على كامل أعمال السينما التابعة لشركة "AMC" في المملكة. كما ستحتفظ شركة مشاريع الترفيه السعودية بحقوق الملكية الفكرية (IP) والاسم التجاري لـ AMC Cinemas في السعودية.

وستستمر الشراكة ما بين "سڤن" وAMC من خلال اتفاقية الامتياز. ما يتيح للأولى الاحتفاظ بالاسم التجاري لـ AMC Cinemas، التي أصبحت في عام 2018 أول مشغل لدور السينما في المملكة.

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وستتولى "سڤن" مسؤولية إدارة وتشغيل 85 شاشة سينما في جميع أنحاء المملكة.

كانت شركة "سڤن" قد أعلنت في نوفمبر 2022، عن خطة طموحة للارتقاء بالقطاع عبر استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة، وذلك بالشراكة مع أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم.

كشفت الشركة في نوفمبر 2022، عن خطة طموحة للارتقاء بالقطاع عبر استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم.

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