"طاقة" السعودية تستحوذ على 100% من شركة المنصوري للخدمات البترولية

استحوذت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" في السعودية، على 100% من شركة المنصوري للخدمات البترولية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا.

وذكرت الشركة أنه تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال الشركة من قبل المساهمين الرئيسيين الحاليين على رأسهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك 46% في "طاقة".

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وأوضحت الشركة أنه نتيجة لهذا الاستحواذ، سيكون عدد موظفي شركة "طاقة" أكثر من 5500 موظف، يخدمون قاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة في 20 دولة، مما سيؤدي إلى تكوين شركة متخصصة ومتكاملة في خدمات الآبار اقليميا ودوليًا مقرها الظهران.