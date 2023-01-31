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10 شركات تابعة لـ"أداني" تفقد 75 مليار دولار من قيمتها في 4 جلسات

تغطية الاكتتاب الثانوي على أسهم "أداني" بـ3% فقط

دبي - العربية.نت
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واصلت أسهم عدد من الشركات التابعة لمجموعة أداني تراجعاتها في تداولات اليوم الثلاثاء، حيث فقدت 10 شركات تابعة للمجموعة 75 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أربع جلسات تداول.

يأتي التراجع بعد تقرير شركة (Hindenburg Research) اللاذع عن المجموعة، بأن المجموعة الهندية استخدمت شبكة من الشركات في الملاذات الضريبية من أجل تضخيم الإيرادات وأسعار الأسهم، مع تراكم ديونها.

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ورغم رد طويل من المؤسس غوتام أداني، على مزاعم (Hindenburg Research)، اتهم فيها الأخيرة بعملية احتيال في الأوراق المالية، كرر تهديده باتخاذ إجراءات قانونية.

ويبدو أن هذه الأخبار تؤثر على الإقبال على الطرح الثانوي بقيمة مليارين وخمس مئة مليون دولار، على أسهم (ADANI ENTREPRISES)، الذي تمت تغطيته بنسبة 3% فقط بنهاية يوم أمس، علما أن عملية الطرح تغلق اليوم مع الإشارة إلى أن المستثمرين في الهند عادة ينتظرون حتى آخر يوم للاكتتاب للمشاركة فيه.

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