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البنك الأهلي السعودي
البنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 47% إلى 18.6 مليار ريال في 2022

البنك أرجعها إلى الزيادة في دخل العمليات وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي السعودي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، محققا ارتفاعا في الأرباح بنحو 47% إلى 18.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 12.7 مليار ريال سجلها البنك بالفترة نفسها من العام 2021.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 18.4% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 21.1%، وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 12.4%.

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كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 15.2%، حيث يرجع ذلك لانخفاض مصاريف عمومية وإدارية أخرى بنسبة 13.5%، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 57.4%.

وبلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال العام الماضي، 1.69 مليار ريال، مقابل 3.96 مليار ريال للسنة 2021 بانخفاض قدره 57.4%.

وقال البنك إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية وخصم الصكوك) بنهاية الفترة، بلغت 150.486 مليار ريال، مقابل 150.010 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 2021.

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