الأرباح الفصلية لـ"أغذية" تنخفض 21% إلى 88 مليون درهم

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مجموعة أغذية بنسبة 21% إلى 88 مليون درهم، لكن النتائج جاءت أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 85 مليون درهم.

وعلى مدار عام 2022، ارتفعت الأرباح بـ14% إلى 247 مليون درهم.

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وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 33% إلى 4.07 مليار درهم.

وسجلت إيرادات قطاعي الوجبات الخفيفة واللحوم المبردة والمجمدة نمواً بنسبة تزيد على 70% على أساس سنوي، مع نمو مرتفع من خانة واحدة في إيرادات قسم الأعمال الزراعية.

وسجل صافي الدخل التشغيلي نمواً أعلى من نمو الإيرادات، مرتفعاً بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 351 مليون درهم.