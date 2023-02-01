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الكيميائية السعودية
الكيميائية السعودية
سوق السعودية

تابعة لـ"الكيميائية السعودية" توقع اتفاقا مع شركة سويسرية لتطوير المنتجات الصيدلانية

أكدت أنه سيتم إطلاق تلك المنتجات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة لاجاب السويسرية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إن الاتفاقية التي وقعت في جناح هيئة الصادرات السعودية على هامش معرض الصحة العربي 2023، تهدف لتطوير المنتجات الصيدلانية، وإطلاقها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط.

وأضافت أن مدة المذكرة سنة واحدة.

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وأوضحت أن مذكرة التفاهم مع شركة لاجاب ستركز على تطوير المنتجات الصيدلانية وإطلاقها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط.

و"بموجب هذه المذكرة، سيتم دمج خبرات الشركتين لتطوير الموارد وإمكانيات التصنيع لإطلاق منتجات جديدة في مجال الأدوية العامة المتخصصة بما يخدم المرضى ويساهم في الحفاظ على الأمن الدوائي في المملكة والمنطقة" بحسب البيان.

وأشارت إلى أن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة سوف يحدد لاحقًا.

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