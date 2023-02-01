مساهمو "قمة السعودية" يوافقون على توزيع 12 ريالاً للسهم عن 2022

وافق مساهمو شركة قمة السعودية للتجارة، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14.4 مليون ريال على المساهمين فيما عدا المساهم عبدالله محمد عبيد العجمي المتنازل عن أرباحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن التوزيع بواقع 12 ريالا للسهم الواحد وبنسبة 120% من القيمة الاسمية.

مادة اعلانية

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 31 يناير 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 12 فبراير 2023.