سوق السعودية
مساهمو "قمة السعودية" يوافقون على توزيع 12 ريالاً للسهم عن 2022
فيما عدا المساهم عبدالله محمد عبيد العجمي المتنازل عن أرباحه
وضع القراءة
100% حجم الخط
وافق مساهمو شركة قمة السعودية للتجارة، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14.4 مليون ريال على المساهمين فيما عدا المساهم عبدالله محمد عبيد العجمي المتنازل عن أرباحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن التوزيع بواقع 12 ريالا للسهم الواحد وبنسبة 120% من القيمة الاسمية.
مادة اعلانية
وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 31 يناير 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 12 فبراير 2023.
اقرأ أيضاً
-
"الكابلات السعودية" تعلن تعيين نائل فايز رئيساً تنفيذياًلمدة عام ميلادي واحد شركات
-
تعثر خطة لدعم الكهرباء في لبنان بسبب العقوبات على سوريامصر لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات باستثنائها من العقوبات لتصدير الغاز إلى لبنان طاقة
-
"المجموعة السعودية" تتحول لتسجيل خسائر 296 مليون ريال في الربع الرابعنتيجة تكبد المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية