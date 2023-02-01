"الكابلات السعودية" تعلن تعيين نائل فايز رئيساً تنفيذياً

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين نائل سمير محمد فايز رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارا من مطلع فبراير 2023، لمدة عام ميلادي واحد.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن نائل فايز يحمل خبرة 20 عاما في مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي والاستراتيجية والاستدامة، وعمل في وظائف في القطاعين الخاص والعام، وعمل مستشاراً لعدة جهات مختلفة.

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ومن المناصب التي تقلدها نائل فايز، مدير عام حوكمة الشركات التابعة لشركة "نيوم"، وعمل في إدارة الخزينة بشركة أرامكو السعودية، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قوى الحلول الاستشارية، والرئيس التنفيذي المؤسس لبرنامج إنجاز السعودية، وترأس عددا من المشاريع الحكومية في مجالات الاستراتيجية والاستدامة.

وحصل فايز على شهادة البكالوريوس والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية.