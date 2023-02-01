"المجموعة السعودية" تتحول لتسجيل خسائر 296 مليون ريال في الربع الرابع
نتيجة تكبد المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تحولها للخسارة بنحو 296 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 122 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وأرجعت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، التحول إلى خسارة في الربع الرابع من العام الماضي، على أساس سنوي، إلى تكبد المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر.
وبحسب الشركة، فإن خسائر تلك المشاريع جاءت نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الربع الرابع من 2022، وانخفاض أسعار بيع المنتجات.
كانت الشركة قد حققت صافي ربح نحو 55 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.
وتراجع صافي أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 75.6% في 2022، إلى نحو 277 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 1.136 مليار ريال في 2021.
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