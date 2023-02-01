سوق السعودية
"الوسائل الصناعية" توقع عقداً مع "سابك" بـ300 مليون ريال
لتمويل مواد خام بما يعادل نحو 60 ألف طن متري
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أعلنت شركة الوسائل الصناعية عن توقيع عقد مع شركة سابك للصناعات الأساسية لتمويل مواد خام بما يعادل نحو 60 ألف طن متري لنشاطات صناعة ومنتجات مصانع الشركة من أنابيب البولي إثلين ومشتقاته.
وقالت "الوسائل الصناعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تبلغ 300 مليون ريال.
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وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي على نتائجها المالية بزيادة الإنتاج بداية من الربع الأول 2023.
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