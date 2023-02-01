بنوك الإمارات
"نتورك إنترناشيونال" تبحث شراء وحدة المدفوعات في بنك المشرق
التقييمات السابقة للوحدة عند 700 مليون دولار في العام الماضي
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أشارت مصادر إلى أن شركة "نتورك إنترناشيونال" تجري مباحثات متقدمة للاستحواذ على وحدة المدفوعات الإلكترونية التابعة لبنك المشرق "NEWPAY"، بحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ".
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع إنجاز الصفقة بعد أن انسحبت أطراف أخرى من المنافسة على الوحدة، مع تقييمات سابقة لها عند 700 مليون دولار العام الماضي.
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وذكرت المصادر أن المناقشات حول صفقة الاستحواذ لا تزال جارية، مضيفة أنه ليس من المؤكد أن الطرفين سيوافقان على الصفقة.
وكان بنك المشرق قد قام العام الماضي بفصل وحدته للمدفوعات الإلكترونية وعين غولدمان ساكس لقياس مدى اهتمام مشتريين محتملين بالوحدة.
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