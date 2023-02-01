2.1 مليار ريال إجمالي استثمارات "السعودية للاستثمار الجريء" منذ تأسيسها
الشركة استثمرت في 525 شركة من خلال 904 صفقة
كشف تقرير صادر من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، عن مساهمة الشركة في تطور منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات السعودية للاستثمار الجريء منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.1 مليار ريال سعودي.
وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول تقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.
وأطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني في السعودية، أعماله رسمياً في ديسمبر الماضي.
ويهدف البنك إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35%.
ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لخلق الشراكات، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
-
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة لإنشاء "مزارع عمودية داخلية"بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.1 مليون كغم من المحاصيل الزراعية اقتصاد
-
"الإحصاء الروسية": انخفاض عدد السكان بأكثر من 550 ألف شخص منذ بداية عملية أوكرانيابوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر اقتصاد
-
إيرادات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار في ينايربلغ معدل سعر البرميل الواحد نحو 76 دولارا طاقة