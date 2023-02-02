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أرباح بنك البلاد ترتفع 26% إلى 539.8 مليون ريال في الربع الرابع

ربح 2.08 مليار ريال في 2022 بزيادة 23.4%

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 26.1% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 539.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 428 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية لبنك البلاد، ارتفاع صافي الربح بنسبة 23.43% في 2022، إلى نحو 2.082 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.687 مليار ريال في 2021.

وأرجع بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الدخل في 2022، على أساس سنوي، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب الاستثمارات وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات.

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وذكر البنك، أنه من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6%، وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

وسجل البنك ارتفاعاً في ودائع العملاء بنسبة 16.93% في 2022، إلى نحو 94.84 مليار ريال، مقابل 81.11 مليار ريال في 2021.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 9.94% في 2022، إلى نحو 91.18 مليار ريال، مقابل 82.93 مليار ريال في 2021.

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