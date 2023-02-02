أرباح بنك الجزيرة ترتقع 10% إلى 1.1 مليار ريال في 2022

أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية للعام 2022، محققا ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10% إلى أكثر من 1.1 مليار ريال بنهاية العام، مقارنة بأرباح قدرها نحو مليار ريال سجلها البنك بالفترة نفسها من عام 2021.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 10%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

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وأشار البنك إلى ارتفاع صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات.

وأضاف أن الارتفاع في صافي الدخل، قابله أيضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة وعدم وجود مكاسب من استبعاد جزئي من شركة زميلة.

وبيّن البنك أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف العمليات الأخرى.

ولفت إلى انخفاض دخل العمليات بنسبة 1%، موضحا أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.