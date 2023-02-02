أرباح مصرف الإنماء ترتفع 39% إلى 860 مليون ريال في الربع الرابع

ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 38.9% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 860.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 619.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية السنوية التي أعلنها مصرف الإنماء، اليوم الخميس، على "تداول السعودية"، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 32.8% في 2022، إلى نحو 3.599 مليار ريال، مقابل 2.709 مليار ريال في 2021.

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وأرجع مصرف الإنماء، ارتفاع صافي الدخل في العام 2022، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات.

وذكر المصرف أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1% مقارنة بالعام 2021، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

وأمس الأربعاء أعلن "مصرف الإنماء" عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم، لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال المصرف إن تمويل شراء الأسهم من موارد المصرف الذاتية.

وأضاف أن نسبة أسهم الخزينة لدى المصرف حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.43%.