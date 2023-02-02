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الأرباح الفصلية لـ "بروج" تتراجع بـ 18% إلى 244 مليون دولار
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 7.9 فلس لكل سهم عن النصف الثاني من العام
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة بروج للبتروكيماويات بـ 18% إلى 244 مليون دولار، وهو ما جاء مطابقا لتوقعات المحللين.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع الإيرادات بـ 6% إلى مليار و600 مليون دولار. وعلى مدار العام تراجعت الأرباح بـ 8% إلى مليار و400 مليون دولار.
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وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام، بواقع 7.9 فلس لكل سهم، وبقيمة إجمالية عند 650 مليون دولار.
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