الأرباح الفصلية لـ "بروج" تتراجع بـ 18% إلى 244 مليون دولار

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة بروج للبتروكيماويات بـ 18% إلى 244 مليون دولار، وهو ما جاء مطابقا لتوقعات المحللين.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع الإيرادات بـ 6% إلى مليار و600 مليون دولار. وعلى مدار العام تراجعت الأرباح بـ 8% إلى مليار و400 مليون دولار.

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وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام، بواقع 7.9 فلس لكل سهم، وبقيمة إجمالية عند 650 مليون دولار.