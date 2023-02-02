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الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة
سوق السعودية

"أجا فارما" التابعة لـ"الكيميائية" توقع مذكرتي تفاهم لتطوير وتوريد منتجات صيدلانية

تتضمن إطلاق منتجات جديدة في مجال الأدوية العامة المتخصصة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "لاجاب" السويسرية لتطوير المنتجات الصيدلانية وإطلاقها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط، وذلك في جناح هيئة الصادرات السعودية على هامش معرض الصحة العربي 2023.

وبحسب بيان "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإنه بموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج خبرات الشركتين لتطويرالموارد وإمكانيات التصنيع لإطلاق منتجات جديدة في مجال الأدوية العامة المتخصصة بما يخدم المرضى ويساهم في الحفاظ على الأمن الدوائي في المملكة والمنطقة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بايوفنتشر"، التابعة لشركة غلوبال ون هيلث كير القابضة، لتعزيز العلاقة الاستراتيجية الحالية بين الطرفين من أجل منح التراخيص وتوريد منتجات صيدلانية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في جناح هيئة الصادرات السعودية على هامش معرض الصحة العربي 2023.

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وستركز مذكرة التفاهم مع شركة "بايوفنتشر" على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركة "بيوفنتشر" وشركة "أجا فارما" لتطوير مجموعة متنوعة من الأشكال الصيدلانية، بما في ذلك المستحضرات المتخصصة وتطويرها، والتي تركز على أمراض العصر المكلفة مثل مرض السكري والأورام والبدائل الحيوية، وهي الفئات العلاجية التي من المتوقع أن تكون من بين الأكبر والأسرع نموًا في قطاع الأدوية عالميًا خلال السنوات القادمة.

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