شركة "أكوا باور" تنتهي من طرح صكوك بـ 1.8 مليار ريال

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الخميس، عن انتهاء طرح صكوك (غير مدرجة) مقومة بالريال السعودي بقيمة 1.8 مليار ريال، ضمن برنامج أكوا باور للصكوك المحلية، وتسويتها بتاريخ الأول من فبراير الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن العدد الإجمالي للصكوك 1800 صك، بقيمة اسمية للصك تبلغ مليون ريال.

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وأضافت شركة أكوا باور أن عائد الصك يتمثل في معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر (سايبور)، و0.95% على أساس سنوي من مطلع فبراير 2023 مع زيادتها إلى 1.05% على أساس سنوي وبما يشمل السنة الخامسة من تاريخ الإصدار.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 7 سنوات مع خيار الاسترداد في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة على النحو المفصل في الشروط النهائية فيما يتعلق بالصكوك.

كانت شركة أكوا باور قد عينت "إتش إس بي سي العربية السعودية" وشركة الأهلي المالية بصفتهما مديري الطرح ومديري سجل اكتتاب المشتركين.