اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة العرض المتقن
شعار شركة العرض المتقن
سوق السعودية

"العرض المتقن" توقع اتفاقية تسهيلات مع "بنك الخليج الدولي" بـ 50 مليون ريال

أكدت أنه يهدف إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عن إبرام اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي، بقيمة 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

وأضافت التسهيلات تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلم يمني سابق يواجه الحصار الحوثي في تعز بالأغاني الساخرة معلم يمني سابق يواجه الحصار الحوثي في تعز بالأغاني الساخرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط