سوق السعودية
"العرض المتقن" توقع اتفاقية تسهيلات مع "بنك الخليج الدولي" بـ 50 مليون ريال
أكدت أنه يهدف إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عن إبرام اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي، بقيمة 50 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
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وأضافت التسهيلات تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
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